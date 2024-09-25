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Законопроект о единой форме отчетности УК перед жильцами принят в I чтении

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым вводится единая форма отчетности управляющих многоквартирным жильем компаний перед собственниками жилья.

Законопроект № 651434-8 в июне 2024 года в палату внесла группа депутатов.

"Законопроект направлен на то, чтобы все управляющие жильем организации по единой форме отчитывались перед собственниками. Это первый шаг в стандартизации услуг ЖКХ", - объяснила на пленарном заседании один из авторов поправок Светлана Разворотнева.

По ее словам, в результате собственники смогут более эффективно контролировать работу управляющих организаций.

"Контролировать можно только при наличии информации, которой необходимо обладать. Нужна единая форма отчетности!" - сказала она.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас требование о форме такого отчета не содержится в Жилищном кодексе. Подзаконные документы также не содержат данного требования.

В настоящее время Жилищный кодекс предусматривает обязанность управляющей организации ежегодно в течение первого квартала каждого месяца предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. Для гражданина, не обладающего специальными знаниями, достаточно сложно разобраться в данной информации, составить объективное представление о характере, стоимости и качестве выполненных работ в разрезе каждого конкретного дома, указано в пояснительной записке.

Жилищный кодекс ЖКХ Госдума Светлана Разворотнева
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