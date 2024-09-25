Что произошло за день: среда, 25 сентября

Необходимость адаптировать ядерную доктрину РФ, переизбрание Валентины Матвиенко и электромобиль Lada

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать положения документов стратегического планирования к нынешним реалиям. Президент заявил, что агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ.

- Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате. Ему вменяют хищение на 3,7 млн рублей.

- Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации. Другие кандидатуры не выдвигались.

- "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей Lada e-Largus. До конца 2024 года планируется выпустить несколько десятков таких автомобилей.

- Дмитрий Песков не согласился, что в РФ принимается слишком много запретительных законов. Пресс-секретарь президента России отметил, что выходит и много других законопроектов.

- Госдума приняла в I чтении закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол. Вице-спикер Анна Кузнецова сообщила, что процесс усыновления иностранцами российских детей остановлен полностью.

- Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров. Обязательными остаются математика и русский язык. Дополнительные экзамены, которые может установить вуз по выбору: информатика, история, обществознание и география.

- Умер актер Роман Мадянов. Ему было 63 года.