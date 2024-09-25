Поиск

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Необходимость адаптировать ядерную доктрину РФ, переизбрание Валентины Матвиенко и электромобиль Lada

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать положения документов стратегического планирования к нынешним реалиям. Президент заявил, что агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием предлагается рассматривать как совместное нападение на РФ.

- Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате. Ему вменяют хищение на 3,7 млн рублей.

- Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации. Другие кандидатуры не выдвигались.

- "АвтоВАЗ" запустил производство электромобилей Lada e-Largus. До конца 2024 года планируется выпустить несколько десятков таких автомобилей.

- Дмитрий Песков не согласился, что в РФ принимается слишком много запретительных законов. Пресс-секретарь президента России отметил, что выходит и много других законопроектов.

- Госдума приняла в I чтении закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол. Вице-спикер Анна Кузнецова сообщила, что процесс усыновления иностранцами российских детей остановлен полностью.

- Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров. Обязательными остаются математика и русский язык. Дополнительные экзамены, которые может установить вуз по выбору: информатика, история, обществознание и география.

- Умер актер Роман Мадянов. Ему было 63 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин сообщил, что предложено уточнить условия применения Россией ядерного оружия

РФ расценит агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием как совместное нападение

Путин назвал условие для рассмотрения применения ядерного оружия Россией

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен

ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен

В России рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%

Адвокат Копайгородского сообщил, что ему вменили хищение на 3,7 млн рублей

Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Арестован экс-управляющий столовыми АО "Военторг-Восток"

Глава АСВ отметил рост склонности населения к сбережениям более чем вдвое за два года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });