Поиск

Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров

Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России планируется исключить Единый госэкзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для экономистов и менеджеров. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, вузы, которые обучают экономике, менеджменту и управлению персоналом, не смогут устанавливать в качестве вступительных испытаний по этим специальностям иностранный язык. Обязательными ЕГЭ для этих направлений остаются математика и русский язык. Дополнительные экзамены, которые может установить вуз по выбору: информатика, история, обществознание и география.

Ранее Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа, который предлагает некоторые изменения в процесс поступления в вузы в следующем году.

Так, при поступлении на педагогические специальности поступающим необходимо сдать один из ЕГЭ по профильному направлению. Кроме того, ЕГЭ по физике может стать обязательным для 138 технических направлений подготовки. Русский язык предлагается оставить обязательным для всех направлений подготовки. Кроме него абитуриент может сдавать один обязательный экзамен и один или два по профильным предметам.

Минобрнауки РФ ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе отметили полное прекращение усыновления иностранцами российских детей

Причастный к поджогам военкоматов россиянин получил 25 с половиной лет колонии

Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Госдума приняла в I чтении запрет усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол

Источник сообщил о задержании бывшего мэра Сочи Копайгородского в Луганске

Песков назвал фатальной ошибкой Киева его позицию о принуждении РФ к миру

Песков не согласился, что в РФ принимается слишком много запретительных законов

РФ вносит кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

РФ вносит кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Шесть мирных жителей пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область накануне

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });