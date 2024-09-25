Минобрнауки намерено убрать ЕГЭ по английскому языку у экономистов и менеджеров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки России планируется исключить Единый госэкзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для экономистов и менеджеров. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, вузы, которые обучают экономике, менеджменту и управлению персоналом, не смогут устанавливать в качестве вступительных испытаний по этим специальностям иностранный язык. Обязательными ЕГЭ для этих направлений остаются математика и русский язык. Дополнительные экзамены, которые может установить вуз по выбору: информатика, история, обществознание и география.

Ранее Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа, который предлагает некоторые изменения в процесс поступления в вузы в следующем году.

Так, при поступлении на педагогические специальности поступающим необходимо сдать один из ЕГЭ по профильному направлению. Кроме того, ЕГЭ по физике может стать обязательным для 138 технических направлений подготовки. Русский язык предлагается оставить обязательным для всех направлений подготовки. Кроме него абитуриент может сдавать один обязательный экзамен и один или два по профильным предметам.