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В Думе отметили полное прекращение усыновления иностранцами российских детей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила на пленарном заседании, что количество усыновляемых иностранцами российских детей в последнее время сокращалось, а в 2024 году процесс остановлен полностью.

"За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, их количество уменьшалось, но, однако, в 2018-2019 годы - 529 детей, в 2020-2022 годах - 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс остановлен полностью", - сказала она.

"Лидер по количеству усыновленных детей - Италия: 67% от всех усыновленных детей, - продолжила Кузнецова. - Значительное число усыновленных детей направлено в Испанию - 8%; Франция, Аргентина и Германия - по 7% и 5% соответственно".

Она сообщила, что "с 2023 года закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в России".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также на пленарном заседании сообщил, что "более 120 тысяч (детей - ИФ) вывезено за все предыдущие годы с территории РФ и усыновлено в разных уголках мира", но как дальше сложилась судьба ребенка по большей части неизвестно.

"Мы стали наводить порядок и для защиты прав маленького человека, который только родился. У нас практически невозможно то, что было ранее, но все равно мы понимаем, раз законом разрешено усыновление в ряде стран, то такое может произойти, и ребенок может оказаться в семье, где педофилия процветает, где с ним обращаются неправильно, а также когда однополые браки усыновляют ребенка", - отметил Володин.

По его словам, принятым Госдумой в первом чтении проектом закона о запрете усыновлять российских детей в страны, где разрешена смена пола, "мы защищаем именно ребенка".

Анна Кузнецова Вячеслав Володин Госдума Аргентина Франция Италия Германия
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