Комитет Думы предложил доработать законопроект о нефтяных экспортных пошлинах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предлагает доработать законопроект об исключении нефти из списка товаров, освобожденных от экспортных пошлин в рамках завершения "налогового маневра", так как у правительства по-прежнему сохраняется право вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть.

Заключение на законопроект опубликовано в электронной базе данных парламента. Законопроект № 718154-8 в сентябре внесло в парламент правительство.

Законопроект предлагает внести поправку в закон "О таможенном тарифе" для упрощения процедур при экспорте нефти. В связи с завершением "налогового маневра" и обнулением с 1 января 2024 года нефтяных экспортных пошлин документ исключает из закона норму о том, что от экспортных таможенных пошлин освобождается нефть сырая, газовый конденсат природный, газ природный сжиженный, добытые при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья. В перечне освобождаемых от экспортных пошлин товаров (добытых при разработке новых морских месторождений) остался газ природный в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводородов.

В пояснительной записке говорится, что в рамках завершения "налогового маневра" в нефтяной отрасли с 1 января 2024 г. обнулились ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (группа кодов 2709 00 ТН ВЭД ЕАЭС). В свою очередь, в соответствии с постановлением правительства действуют нулевые ставки вывозных таможенных пошлин в отношении газового конденсата (код 2709 00 100 1 ТН ВЭД ЕАЭС) и газа природного сжиженного (код 2711 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). "Сохранение указанных товаров в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что его цель - снизить административную нагрузку участников ВЭД, вынужденных предоставлять избыточные документы для подтверждения освобождения от таможенных пошлин.

Комитет Госдумы в своем заключении напоминает, что несмотря на завершение налогового маневра и обнуление пошлин, у правительства остается право вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть. "При существенных ценовых колебаниях правительство РФ сохраняет право принимать решение о введении на временной основе ненулевых экспортных пошлин на нефть. При этом в случае принятия законопроекта право на применение освобождения для льготируемых участков недр будет утрачено, что приведет к дополнительным фискальным изъятиям по данным участкам недр и соответственно дестимулированию их разработки", - говорится в заключении комитета.

Комитет считает, что при сохранении права правительства вводить ненулевые экспортные пошлины на нефть необходимо сохранение права на освобождение от их уплаты по основаниям, установленным подпунктом 5 (новые морские месторождения) и 7 статьи (налогоплательщики НДД) статьи 35 закона "О таможенном тарифе".

До рассмотрения в первом чтении законопроект должен еще получить заключение профильного комитета Госдумы - по бюджету и налогам.