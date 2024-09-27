Комитет Госдумы согласен вернуть рейды против нарушителей в сфере рыболовства

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал к принятию в первом чтении законопроект о возврате практики проведения плановых (рейдовых) заданий инспекторами рыбоохраны.

Документ (№660629-8) был внесен в парламент Ивановской областной Думой в июле.

Законопроектом предлагается введение в закон о рыболовстве возможности проведения федерального государственного контроля в виде постоянного рейда.

Авторы напоминают, что с 1 июля 2021 г. вступили в силу поправки, устанавливающие новые правила государственного контроля (надзора) на территории РФ в том числе и в области рыболовства. В итоге проведение контрольных мероприятий в сфере рыболовства требует предварительного взаимодействия и уведомления компаний и ИП, что затрудняет эффективную работу инспекторов рыбоохраны по пресечению нарушений.

Ранее инспекторы рыбоохраны могли проводить плановые (рейдовые) задания, которые позволяли им длительное время находиться на водных объектах, пресекать нарушения, а также беспрепятственно осматривать рыболовные и рыбоводные участки, а также районы добычи водных биологических ресурсов.

Авторы инициативы ожидают, что принятие законопроекта даст возможность оперативно реагировать на правонарушения без бюрократических задержек, а также усилит контроль за деятельностью граждан и организаций на водных объектах рыбохозяйственного значения.

На законопроект получено положительное заключение правительства

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, в первом чтении его планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 2 октября.