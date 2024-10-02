Законопроект о возвращении рейдов против нарушителей в рыболовстве прошел I чтение

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении практики проведения плановых (рейдовых) заданий инспекторами рыбоохраны.

Ивановская областная дума внесла законопроект № 660629-8 в федеральный парламент в июле.

Законопроект вводит в закон о рыболовстве возможность проведения федерального государственного контроля в виде постоянного рейда.

Авторы проекта напоминают, что с 1 июля 2021 года вступили в силу поправки, устанавливающие новые правила государственного контроля (надзора) на территории России в том числе и в области рыболовства. В итоге - проведение контрольных мероприятий в рыболовстве требует предварительного взаимодействия и уведомления компаний и ИП, что затрудняет эффективную работу инспекторов рыбоохраны по пресечению нарушений.

Ранее инспекторы рыбоохраны могли проводить плановые (рейдовые) задания, которые позволяли им длительное время находиться на водных объектах, пресекать нарушения, а также беспрепятственно осматривать рыболовные и рыбоводные участки и районы добычи водных биологических ресурсов.

Авторы ожидают, что принятие законопроекта даст возможность оперативного реагирования на правонарушения без бюрократических задержек, а также усилит контроль за деятельностью граждан и организаций на водных объектах рыбохозяйственного значения.

На законопроект получено положительное заключение правительства.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.