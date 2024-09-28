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Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли на курском направлении свыше 18,1 тыс. военных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Потери украинских сил на курском направлении превысили 18,1 тыс. человек, сообщило Минобороны России в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 Bradley производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 18 130 военнослужащих, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронемашины, 541 автомобиль, 145 артиллерийских орудий.

Уничтожено: 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин и 37 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, заявило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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