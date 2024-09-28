Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены", - говорится в его сообщении.

Также в субботу Минобороны сообщило об уничтожении в Курской области украинской боевой бронированной машины ударным беспилотником "Иноходец".

В сообщении министерства говорится, что разведчики группировки "Север" с помощью дрона обнаружили бронемашину ВСУ, экипаж которой пытался скрыться в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Как отметили в ведомстве, "после определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии".