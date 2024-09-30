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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в ДНР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Нелеповка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике 11-ти украинских бригад в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко (ДНР), говорится в сводке.

По данным Минобороны, на этом участке фронта "отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ".

"Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 152-мм гаубица "МСТА-Б" и 122-мм орудие Д-30", - сообщает ведомство.

ДНР Нелеповка Минобороны
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