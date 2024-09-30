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Один человек погиб и восемь ранены при обстреле ДНР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Подросток погиб, еще восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в понедельник, среди пострадавших трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня погиб парень-подросток, еще восемь мирных жителей, в том числе три ребенка, ранены", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

По его словам, "со стороны ВСУ совершены 25 вооруженных атак, выпущено порядка 70 боеприпасов". "Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа", - добавил он.

ДНР
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