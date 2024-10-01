Путин поручил создать механизм отказа от потребкредита в период охлаждения через Госуслуги

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление кредитором информации клиенту о возможности отказаться от потребительского кредита в течение периода охлаждения через портал "Госуслуги".

При этом установление механизма "периода охлаждения" между принятием кредитором решения о предоставлении потребительского кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств - это отдельное поручение президента, направленное на борьбу с мошенничеством.

Поручения даны по итогам совещания по экономическим вопросам в августе 2024 года.

Срок исполнения - 1 декабря 2024 года.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ и Минцифры работают над тем, чтобы граждане получали информацию о взятых ими кредитах через "Госуслуги". Она также предложила ввести период охлаждения для розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества. Для кредитов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей период охлаждения может составить до четырех часов, для более крупных - два дня. Для кредитов менее 50 тыс. рублей период охлаждения предлагается не вводить.

Сейчас подобный механизм действует в части денежных переводов. Согласно закону, банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения периода охлаждения, то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней.