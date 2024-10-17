Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России предложил ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег, говорится в сообщении регулятора.

Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит 4 часа, для кредитов, превышающих такой порог - 48 часов. При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.

Такие предложения регулятор направил в Минфин России для разработки законопроекта.

Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика.

Среди инициатив регулятора - ускорение обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй практически до онлайн-режима, чтобы избежать возможности оформления человеком кредитов и займов под влиянием злоумышленников сразу у нескольких кредиторов.

Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам.

Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора. Для этого планируется предоставить этим организациям доступ к сведениям из базы данных регулятора.

"Банк России полагает, что реализация предложенных мер защитит граждан, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и займы и отдают им полученные деньги. Регулятор продолжит совершенствовать правила для финансовых организаций, направленные на решение данной проблемы", - говорится в релизе ЦБ.