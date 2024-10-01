Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли за 9 месяцев на 5,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в январе-сентябре 2024 года на 5,3% в годовом измерении, до 98,6 млн человек, сообщила компания.

Всего за 9 месяцев 2024 года холдинг перевез 956,3 млн пассажиров, что на 6,9% больше, чем годом ранее, из них в пригородном сообщении - 857,7 млн пассажиров (+7,1% к январю-сентябрю 2023 года).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2024 года вырос на 6,1% к уровню прошлого года и составил 112,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 26,5 млрд пасс-км (+6%), в дальнем следовании - 85,8 млрд пасс-км (+7,8%).

В сентябре в дальнем следовании компания перевезла 10,7 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего в сентябре 2024 года с вокзалов и станций РЖД было отправлено 109,9 млн пассажиров, что на уровне прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 99,2 млн (-0,7% к сентябрю 2023 г.).

Пассажирооборот в сентябре 2024 г. достиг 13 млрд пасс-км (+2,3%). В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 2,9%, до 3 млрд пасс-км, в дальнем следовании - вырос на 3,9%, составив 10 млрд пасс-км.