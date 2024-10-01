Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Грузооборот за сентябрь 2024 года снизился в годовом исчислении на 6% и составил 198,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,8% и составил 244,1 млрд т-км.

В сентябре выросла погрузка железной руды (+1,9% к сентябрю 2023 г.), цемента (+1,2%), сахара (+26,5%), цветных металлов (+15,4%).

Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 247,3 млн тонн (-5,9% к январю-сентябрю 2023 г.), кокса - 9 млн тонн (+4,4%), нефти и нефтепродуктов - 155,6 млн тонн (-0,7%), руды железной и марганцевой - 81,3 млн тонн (-3,2%), черных металлов - 46,4 млн тонн (-9%), лома черных металлов - 8,6 млн тонн (-17,2%), химических и минеральных удобрений - 50,3 млн тонн (+6,8%), цемента - 18,5 млн тонн (-3,7%), лесных грузов - 20 млн тонн (-2%), зерна - 22,9 млн тонн (-1,2%), строительных грузов - 87,1 млн тонн (-13,9%), руды цветной и серного сырья - 12,5 млн тонн (-8,3%), химикатов и соды - 15,8 млн тонн (-3,1%), промышленного сырья и формовочных материалов - 24,9 млн тонн (+4,4%), остальных, в том числе грузов в контейнерах, - 89,6 млн тонн (+1,3%).

Грузооборот с начала 2024 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1 883,1 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2 трлн 325,2 млрд т-км.

Ранее во вторник источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в сентябре 2024 года снизилась на 6,3%, до 3 150,8 тысячи тонн. Среднесуточный план погрузки компании на сентябрь составлял 3 235 тысяч тонн. По данным источника агентства, план погрузки на октябрь утвержден в объеме 3 310 тысяч тонн в среднем в сутки.