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Дума приняла закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за скрытие номеров машины

Дума приняла закон о лишении прав на срок до 1,5 лет за скрытие номеров машины
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

В настоящее время за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Закон ужесточает ответственность за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, говорится в пояснительной записке к закону.

За повторное нарушение предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

Госдума
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