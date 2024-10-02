Члены преступной группы осуждены за серию диверсий на стратегических объектах РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Второй Восточный окружной военный суд (Чита) приговорил к длительным срокам лишения свободы участников преступной группы по делу о серии диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях, а также подготовке к уничтожению истребителей в Приморье, сообщила пресс-служба суда.

"Всего с декабря 2022 года по январь 2023 года участники преступной группы совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края", - говорится в сообщении.

Объектами диверсий являлись принадлежащие ОАО "РЖД" локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов. В списке объектов также трансформаторные подстанции, от которых зависит энергоснабжение жителей населенных пунктов и социально значимых объектов.

Кроме того, суд и следствие установили, что фигурантами готовился террористический акт - поджог многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморского края.

Преступная группа из 12 человек была организованна для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Суд приговорил четырех фигурантов к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет. Остальным участникам преступной группы назначенные наказания составили от 8,5 до 16 лет, а пособнику 4 года лишения свободы. Кроме этого частично удовлетворены гражданские иски.

Приговор в законную силу не вступил.