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Дума сняла ограничение на временное таможенное декларирование для новых компаний

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который снимает до 1 января 2027 г. для недавно созданных компаний ограничение на применение процедуры временного таможенного декларирования.

Согласно действующему законодательству, временное таможенное декларирование недоступно, если компания занимается внешнеэкономической деятельностью меньше года и за этот период компания импортировала или экспортировала товары менее 12 раз.

Как отмечал ранее один из авторов законопроекта депутат Владислав Резник, поправка направлена на преодоление санкционных мер в отношении ряда участников ВЭД. "Приостанавливается норма, которая ограничивает декларанта применять временное периодическое таможенное декларирование товаров, если на дату, когда он подает временную декларацию, он осуществляет ВЭД менее одного года. Новые участники - это преемники крупных участников ВЭД, которые в силу известных всем причин вынуждены так действовать", - пояснял депутат в ходе заседания думского комитета по бюджету.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№462657-8), касающегося доступа к материалам таможенной проверки. Документ позволяет проверяемому лицу знакомиться с материалами таможенной проверки, ранее это можно было сделать только с разрешения начальника (заместителя начальника) таможенного органа, проводившего проверку.

Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.

Госдума
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