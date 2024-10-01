В Думе предложили снять ограничение на временное таможенное декларирование для новых компаний

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают приостановить до 1 января 2027 года ограничение на временное таможенное декларирование для недавно созданных компаний.

"Внесена поправка, которая направлена на преодоление санкционных мер в отношении ряда участников ВЭД. Приостанавливается норма, которая ограничивает декларанта применять временное периодическое таможенное декларирование товаров, если на дату, когда он подает временную декларацию, он осуществляет ВЭД менее одного года. Новые участники – это преемники крупных участников ВЭД, которые в силу известных всем причин вынуждены так действовать", - пояснил в ходе заседания комитета по бюджету депутат Владислав Резник.

Согласно действующему законодательству, временное таможенное декларирование недоступно, если компания занимается внешнеэкономической деятельностью меньше года и за этот период компания импортировала или экспортировала товары менее 12 раз.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№462657-8), касающегося доступа к материалам таможенной проверки. Законопроект позволяет проверяемому лицу знакомиться с материалами таможенной проверки, ранее это можно было сделать только с разрешения начальника (заместителя начальника) таможенного органа, проводившего проверку.

Если закон примут, он начнет действовать через 30 дней после публикации.