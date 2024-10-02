В Екатеринбурге при пожаре в театре Музыкальной комедии погиб человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге случился пожар в театре Музыкальной комедии, из здания эвакуировали 105 человек, спасли - еще шестерых, сообщили в МЧС Свердловской области. Пострадал один мужчина, он позднее умер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Сигнал о возгорании в театре поступил в МЧС днем 2 октября. В здании на четвертом этаже загорелись вещи в гримерной, рассказал начальник службы пожаротушения. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания вывели 105 человек, и еще шестерых пожарные спасли: пятерых - по пожарной автолестнице, одного - с помощью спасательного устройства.

В тушении участвовали 38 человек и 13 единиц техники. Открытое возгорание в театре ликвидировали.

По факту пожара проводится прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство Свердловской области. В СК инициировали процессуальную проверку по статье 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Причину смерти погибшего и причину возгорания установят эксперты, сказали в Следственном комитете.