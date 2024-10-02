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Законопроект о лимитах кредитования по банковским картам прошел I чтение

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам повышать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика и заключения нового договора кредитования.

Документ № 594967-8 внес в парламент в апреле сенатор Айрат Гибатдинов.

"Предлагается внести запрет на включение в договор потребительского кредита условия о возможности изменения в одностороннем порядке лимита кредитования. Проектируемым положением законопроекта не ограничивается возможность повышения лимита кредитования, но (механизм - ИФ) станет более прозрачным для граждан, а их подход к данному вопросу - более обдуманным", - сказал сенатор в ходе выступления в парламенте в среду.

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"Нередко банки включают в индивидуальные условия положения о том, что кредитный лимит изменяется по инициативе банка, а гражданин может лишь отказаться от этого в указанных в индивидуальных условиях срок", - добавил он.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, в договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться условия, предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа).

"В настоящее время кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке. Если уменьшение лимита кредитования не приводит к росту долговой нагрузки, то возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. Включая возможность увеличения лимита кредитования в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума Айрат Гибатдинов
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