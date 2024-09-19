Комитет Госдумы предложил ввести уведомления для заемщиков о повышении кредитного лимита

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к первому чтению законопроект, который запрещает банкам повышать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика и без заключения нового договора кредитования.

При этом комитет предлагает смягчить законопроект и ввести систему уведомлений о повышении лимита вместо запрета на увеличение в одностороннем порядке.

Законопроект № 594967-8 в апреле внес в палату сенатор Айрат Гибатдинов. На инициативу правительство дало положительный отзыв. Первое чтение документа намечено на 24 сентября.

В договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться условия, предусматривающие возможность увеличения лимита кредитования без заключения нового договора потребительского кредита (займа), следует из текста внесенного законопроекта.

"В настоящее время кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке. Если уменьшение лимита кредитования не приводит к росту долговой нагрузки, то возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. Включая возможность увеличения лимита кредитования в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Комитет по финансовому рынку отмечает, что поддерживает социальную направленность законопроекта. При этом указывает, что согласно действующему законодательству, индивидуальные условия договора потребительского кредита согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально, в том числе если речь идет о лимите кредитования и порядке его изменения. "Таким образом, изменять лимит кредитования в одностороннем порядке (т.е. без указания в договоре условий о возможности изменения такого лимита и порядка его изменения) кредитор не имеет права", - отмечается в заключении комитета.

Вместо полного запрета на увеличение лимита без заключения нового договора комитет предлагает определить в законодательстве механизм информирования заемщиков в случаях планируемого увеличения лимита кредитования.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.