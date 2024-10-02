Участники встречи по Афганистану в Москве обсудят содействие процессу примирения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Встреча по Афганистану на уровне спецпредставителей состоится в Москве 4 октября, на мероприятие приглашен и. о. министра иностранных дел страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 октября в Москве состоится очередное, шестое заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, помимо участников московского формата консультаций: России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на мероприятие в качестве "главного гостя" приглашен "исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки".

"Он прибудет в российскую столицу во главе представительной национальной делегации. Перед участниками заседания с приветственным словом выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров, приоритетное внимание в ходе дискуссий будет уделено проблематике содействия процессу афганского национального примирения и расширения практического взаимодействия государств региона с Кабулом", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она сообщила, что на полях мероприятия Лавров проведет двустороннюю встречу с Моттаки "для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Кабула".