Росавиация впервые сертифицировала оператора авиаГСМ по новым правилам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Росавиация впервые сертифицировала оператора авиационных горюче-смазочных материалов (авиаГСМ) по федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса от 17.02.2023 № 48 (ФАП-48).

Обладателем сертификата стал оператор авиатопливообеспечения в аэропорту "Шереметьево" - компания "Газпромнефть-Аэро Шереметьево", сообщила Росавиация

"В ходе проведенной специалистами Росавиации проверки "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" подтвердила свое соответствие высоким стандартам безопасности и качества на всех этапах работы с авиаГСМ, включая прием, хранение, заправку воздушных судов и лабораторный контроль качества топлива", - сказано в сообщении.

Обязательная государственная сертификация операторов авиационных ГСМ в рамках ФАП-48 стартовала с 1 сентября. Пройти ее предстоит более 250 операторам, для этого составлен график выездных проверок, отметил замначальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Николай Мищенко, которого цитирует пресс-служба.

Государственная сертификация топливозаправочных комплексов и лабораторий авиаГСМ в России была отменена в 2015 году. Как заявляли эксперты, с тех пор качество топлива по нормам проверялось только при выходе с завода-изготовителя перед выпуском в обращение - дальнейший контроль не предусматривался.