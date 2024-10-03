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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росавиация ввела в четверг временные ограничения на работу международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 6:00 мск временные ограничения введены работу аэропорта "Казань". (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, направлявшиеся в Казань рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в татарстанский Нижнекамск, а также в Самару.

Казань Росавиация
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