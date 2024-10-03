Поиск

Расходы на льготные лекарства в РФ планируют увеличить на 6 млрд руб. в 2025 г.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в России в следующем году планируется увеличить на 6,1 млрд руб., сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Принципиальный блок расходов - лекарственное обеспечение: запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - 6,1 млрд рублей", - сказал Мурашко в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2025 году в 1 трлн 542 млрд руб., в последующие годы - 1 трлн 555 млрд руб. (2026 г.) и 1 трлн 606 млрд руб. (2027 г.). По отношению к показателям 2024 года на реализацию данной госпрограммы расходы увеличены на 207 млрд руб.

Мурашко также сообщил, что общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" составит 788 млрд руб., в том числе предусмотрены: 369 млрд руб. - в 2025 г., 284 млрд руб. - в 2026 г. и 284 млрд руб. - в 2027 г.

В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры" предполагается выделение 174 млрд руб. на 59 медицинских объектов капитального строительства в России, отметил министр.

"Планируется увеличение расходов на оснащение, в том числе новых субъектов. Это касается сосудистых центров новых субъектов, и онкологических диспансеров", - добавил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В Хабаровске горит краевой музыкальный театр на площади 1 тыс. кв. м

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });