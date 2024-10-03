Расходы на льготные лекарства в РФ планируют увеличить на 6 млрд руб. в 2025 г.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в России в следующем году планируется увеличить на 6,1 млрд руб., сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Принципиальный блок расходов - лекарственное обеспечение: запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - 6,1 млрд рублей", - сказал Мурашко в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, проект бюджета предусматривает расходы на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения" в 2025 году в 1 трлн 542 млрд руб., в последующие годы - 1 трлн 555 млрд руб. (2026 г.) и 1 трлн 606 млрд руб. (2027 г.). По отношению к показателям 2024 года на реализацию данной госпрограммы расходы увеличены на 207 млрд руб.

Мурашко также сообщил, что общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" составит 788 млрд руб., в том числе предусмотрены: 369 млрд руб. - в 2025 г., 284 млрд руб. - в 2026 г. и 284 млрд руб. - в 2027 г.

В рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры" предполагается выделение 174 млрд руб. на 59 медицинских объектов капитального строительства в России, отметил министр.

"Планируется увеличение расходов на оснащение, в том числе новых субъектов. Это касается сосудистых центров новых субъектов, и онкологических диспансеров", - добавил Мурашко.