РФ отвергает переговоры с США по стратстабильности без предварительных условий

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия категорически отвергает идею о переговорах с США по стратегической стабильности без предварительных условий, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы категорически не принимаем, мы полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, которые велись бы, как это хотелось бы Вашингтону, без предварительных условий", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Рябкова, "это лукавая формула, за которой скрывается стремление выхватить из общего международного контекста только то, что удобно американской стороне, а все остальное оставить за бортом".