Инвестиции в туризм в РФ достигли 377 млрд рублей в I полугодии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Инвестиции в туризм в России в первом полугодии 2024 года достигли 377 млрд рублей и превысили показатель прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Форума туристических территорий, который проходит в Минеральных Водах в четверг.

"В туризм поверил бизнес, и это подтверждают цифры. За первое полугодие инвестиции достигли 377 млрд рублей, что существенно выше прошлого года", - сказал Вахруков.

По его словам, этому способствует программы поддержки.

Вахруков добавил, что туризм в РФ не только уверенно растет, но и становится драйвером для других отраслей, а также способствует росту экономики российских регионов.