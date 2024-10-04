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Новак 8 октября проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 8 октября проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов страны, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Россия в 2024 году относительно спокойно пережила сезон повышенного спроса на нефтепродукты, начинающийся с середины весны и заканчивающийся ближе к октябрю. Правительством были заблаговременно приняты превентивные меры в виде запрета на экспорт бензинов, чему способствовал негативных опыт ценового кризиса летом-осенью 2023 года. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль продемонстрировала адаптацию к проблемам с техническими сложностями на НПЗ, в итоге Минэнерго регулярно отчитывалось о том, что поставки на внутренний рынок растут, а накопленные запасы топлива находятся на высоких уровнях.

Летом 2024 года традиционно фиксировался резкий подъем биржевых цен на бензины, в этом году он продолжался почти два месяца - июнь и июль. Затем котировки вошли в коррекцию - после решения правительства возобновить действие запрета на экспорт бензина, а потом и продлить его до конца текущего года. Между тем в последнее время проявляется другая сезонная российская проблема - повышение цен на дизтопливо на бирже, особенно на межсезонные и зимние сорта, поскольку страна входит в зимний период.

Однако и регуляторы, и представители нефтяных компаний уверены, что в настоящее время на внутреннем рынке нефтепродуктов все стабильно. И даже высказываются мнения, что в октябре стоит обсудить отмену запрета экспорта бензинов, чтобы избежать затоваривания и остановки мощностей НПЗ.

В сентябре Новак допускал, что запрет на экспорт бензина может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

Александр Новак Минэнерго НПЗ Правительство
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