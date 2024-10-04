Правительство одобрило введение повторных штрафов в 5000 рублей за езду без ОСАГО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало введение новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая определяет повторный штраф за вождение без полиса ОСАГО в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Отзыв правительства на законопроект № 728324-8 опубликован в электронной базе данных Госдуму. Инициативу в палату 1 октября внес парламент Кабардино-Балкарии.

Ныне действующий штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, сумма может быть уменьшена до 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. По мнению авторов законопроекта, штраф слишком мал, чтобы эффективно сдерживать водителей от управления транспортными средствами без страховки. Также авторы поясняют, что сумма штрафа не менялась с 2013 года, несмотря на рост доходов граждан и увеличение числа автомобилей.

Законопроект предлагает ввести новую статью в КоАП за повторное нарушение правил страхования, которая будет предусматривать штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за вождение без полиса ОСАГО.

"Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате происшествия, поддерживается", - говорится в отзыве правительства.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.