Поиск

Правительство одобрило введение повторных штрафов в 5000 рублей за езду без ОСАГО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало введение новой статьи в Кодекс об административных правонарушениях, которая определяет повторный штраф за вождение без полиса ОСАГО в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Отзыв правительства на законопроект № 728324-8 опубликован в электронной базе данных Госдуму. Инициативу в палату 1 октября внес парламент Кабардино-Балкарии.

Ныне действующий штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, сумма может быть уменьшена до 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней. По мнению авторов законопроекта, штраф слишком мал, чтобы эффективно сдерживать водителей от управления транспортными средствами без страховки. Также авторы поясняют, что сумма штрафа не менялась с 2013 года, несмотря на рост доходов граждан и увеличение числа автомобилей.

Законопроект предлагает ввести новую статью в КоАП за повторное нарушение правил страхования, которая будет предусматривать штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за вождение без полиса ОСАГО.

"Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате происшествия, поддерживается", - говорится в отзыве правительства.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

КоАП ОСАГО Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });