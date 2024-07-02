Минюст подготовил обоснование штрафов за езду без полисов ОСАГО после фотофиксации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минюст подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые создают правовую основу для применения штрафных санкций после запуска системы выявления с помощью камер на дорогах водителей без полисов ОСАГО. Проект документа есть в распоряжении "Интерфакса".

Минюст предлагает дополнить действующую статью (12.37 КоАП) о применении штрафов примечанием.

Оно уточняет, что автовладелец не привлекается к административной ответственности, если дорожные камеры в течение одного дня зафиксировали несколько раз одно и то же нарушение. Штраф за езду без полиса ОСАГО будет наложен на автовладельца один раз в день.

Как следует из примечания, в случае фиксации "2 и более раз в течение суток применительно к каждому транспортному средству после момента первой фиксации такого административного правонарушения" автовладелец "не привлекается к административной ответственности за второе и последующие случаи в течение суток, когда такое правонарушение было зафиксировано".

Ранее Российский союз автостраховщиков направил в Минфин, Банк России и ГИБДД просьбы помочь ускорить подготовку к запуску системы выявления нарушителей закона об ОСАГО с помощью дорожных видеокамер в части соблюдения автовладельцами требования закона о наличии у водителей действующего договора ОСАГО.

Как сообщалось ранее, выявление с помощью камер "безполисных" водителей на дорогах предполагается только в отношении нарушителей правил дорожного движения. Проект планируется к запуску по всей территории страны, однако его старт задерживается, потребуется принятие изменений в КоАП.

Как отмечается в обращениях президента РСА Евгения Уфимцева, дополнительные риски добросовестным участникам дорожного движения возникли недавно, после введения двух законодательных новшеств.

Речь идет об отмене для автовладельцев предъявления полиса ОСАГО в момент регистрации транспортного средства, а также о введении краткосрочных полисов ОСАГО (действием от 1 дня до 3 месяцев). Последнее создает риск эксплуатации автомобиля в период завершения действия короткого полиса ОСАГО.

"В настоящее время у владельцев транспортных средств появляется возможность заключить краткосрочный договор ОСАГО со сроком, достаточным для осуществления регистрационных действий, и эксплуатировать транспортное средство после окончания действия такого договора ОСАГО, тем самым допуская нарушение требований действующего законодательства", приводит аргумент глава РСА в письме министру финансов Антону Силуанову.

По мнению РСА, упомянутые нововведения при отсутствии дополнительной системы контроля создают серьезные риски для добросовестно исполняющих требования закона ОСАГО автовладельцев, заключивших договоры "автогражданки".

В письме РСА также говорится: "Необходимо отметить, что отсутствие полиса ОСАГО, так же, как и наличие поддельного полиса, накладывает существенные риски на участников дорожного движения. В случае отсутствия полиса ОСАГО получить компенсацию с виновника ДТП за поврежденное имущество и вред здоровью возможно только через суд. Заложниками складывающейся негативной ситуации становятся законопослушные автовладельцы, которые не могут воспользоваться защитой обязательной системы страхования ответственности, при этом вынуждены тратить собственное время и деньги на судебные процессы и исполнительное производство по взысканию средств на компенсацию убытков, возникших не по своей вине".

Со своей стороны АО "Национальная страховая информационная система"(НСИС) "готова к интеграции с информсистемой ГИБДД для обмена данными с системой АИС страхования и автоматической выдачи штрафов", сообщили "Интерфаксу" в компании.

НСИС (дочерняя структура ЦБ) была передана информационная база РСА по ОСАГО, по закону компания выступает владельцем и официальным оператором системы.