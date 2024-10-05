Треть территории России уже покрыта снегом

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Снежный покров установился на 25-30% территории России, снег лежит в регионах азиатской части страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если сейчас смотреть на карту, то треть территории страны, конечно на азиатской части, находится под снегом. Процентов 25-30%", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снег лежит уже на всей территории Якутии, в северной половине Хабаровского края, в Магаданской области, на Чукотке, а также на севере Красноярского края.

Также Вильфанд сообщил, что, по расчетам, в начале следующей недели установление снежного покрова прогнозируется и в Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В середине следующей недели Красноярский край "наполовину будет уже покрыт снегом".