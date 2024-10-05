Поиск

Российские военные нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" нанес ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. (...) По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, применив авиационные средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета.

Ми-28НМ - последняя модификация боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
Военная операция на Украине

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });