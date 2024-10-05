Российские военные нанесли авиаудар по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" нанес ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. (...) По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, применив авиационные средства поражения, экипаж вернулся на площадку вылета.

Ми-28НМ - последняя модификация боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник".