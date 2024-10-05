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Обвиняемого в ограблении 12 банков будут судить в Екатеринбурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура передала в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии ограблений банков, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с 2015 по 2023 годы он совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей.

Мужчина использовал предмет, похожий на пистолет, угрожая сотрудникам кредитных учреждений и заставляя их открывать хранилища или отдавать наличные деньги.

Для маскировки подозреваемый отращивал и затем сбривал бороду, носил солнцезащитные очки и маску.

В марте 2023 года при попытке очередного ограбления он был задержан.

Его обвиняют по ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).

Екатеринбург
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