Обвиняемого в ограблении 12 банков будут судить в Екатеринбурге
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура передала в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии ограблений банков, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с 2015 по 2023 годы он совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей.
Мужчина использовал предмет, похожий на пистолет, угрожая сотрудникам кредитных учреждений и заставляя их открывать хранилища или отдавать наличные деньги.
Для маскировки подозреваемый отращивал и затем сбривал бороду, носил солнцезащитные очки и маску.
В марте 2023 года при попытке очередного ограбления он был задержан.
Его обвиняют по ч. 2 и 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере).