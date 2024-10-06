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Лавров отметил востребованность Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) за 20 лет существования стала ведущим механизмом "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии, подчеркивает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия стояла у истоков создания Группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии", - говорится в поздравлении Лаврова председателю ЕАГ, директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину с 20-летием со дня основания Группы, опубликованном в воскресенье на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира.

"Растущий интерес к работе Группы со стороны государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки - яркое тому свидетельство", - подчеркнул он.

Сергей Лавров МИД
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