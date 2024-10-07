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В Феодосии введен режим техногенной ЧС муниципального уровня

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Феодосии объявили о введении в городе режима ЧС, сообщается в официальном телеграм-канале местной администрации.

"По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии, пострадавших нет.

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о перекрытии движения транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала в связи с происшествием на нефтебазе.

Феодосия Крым
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