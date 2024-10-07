Советник главы Крыма опроверг введение режима ЧС в Феодосии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию администрации Феодосии о введении в городе режима чрезвычайной ситуации.

"Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он попросил пользоваться только официальной информацией. В комментарии журналистам Крючков объяснил появление поста о вводе режима ЧС в официальном телеграм-канале администрации Феодосии "человеческим фактором".

Ранее в телеграм-канале администрации Феодосии со ссылкой на информацию отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии сообщалось о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Спустя более 20 минут этот пост был удален, а его размещение объяснили технической ошибкой.

Утром в понедельник сообщалось о возгорании на нефтебазе в Феодосии, пострадавших нет.

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о перекрытии движения транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала в связи с происшествием на нефтебазе.