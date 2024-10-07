Минобороны РФ заявило о взятии под контроль поселка Гродовка в ДНР

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль поселок Гродовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

По информации военного ведомства, группировкой войск "Центр" нанесены удары по 12 украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области.

"Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих, танк Leopard, три бронемашины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий.

Российская группировка войск "Южная" продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, военные нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка (ДНР).

"Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины составили: до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское (ДНР)", - заявили военные.

По их словам, в зоне ответственности группировки отражены четыре контратаки ВСУ, потери украинской армии составили: свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина MaxxPro, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка, Разлив и Зеленое Поле (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

"Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - сообщили военные.

В министерстве заявили, что подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области.

"Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять реактивных снарядов HIMARS производства США, 74 беспилотных летательных аппарата вооружённых сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 129-ти районах, говорится в сводке.

По данным Минобороны, всего с начала СВО уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 013 БПЛА, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие боевые бронированные машины, 1 469 боевых машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета, 27 020 единиц специальной военной автомобильной техники противника.