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Посольство США добивается консульского доступа к осужденному Хаббарду

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Посольство США находится в процессе получения консульского доступа к американцу Стефану Хаббарду, осужденному в Москве за участие в боевых действиях в рядах украинских вооруженных сил в качестве наемника, сообщил журналистам вице-консул американской дипмиссии Микаэль Дарбинян.

"Мы в процессе. Это обычные консульские дела", - сказал он.

7 октября Мосгорсуд назначил шесть лет и десять месяцев колонии общего режима 72-летнему американцу по обвинению в участии в боевых действиях в рядах украинских вооруженных сил в качестве наемника. Это наказание ниже низшего предела по этой статье. Так е в счет наказания зачтен срок нахождения его в СИЗО с момента задержания - с 2 апреля 2022 года.

Хаббард признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК).

До вступления приговора в законную силу Хаббард будет находиться в СИЗО.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Адвокат пообещал приговор обжаловать, но от других комментариев воздержался.

На прениях сторон прокурор просил суд учесть возраст подсудимого и признание им вины и приговорить к минимальному наказанию по данному обвинению - к 7 годам колонии.

Как установили следствие и суд, Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1000. Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное. Он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

Мосгорсуд США Изюм Стефан Хаббард Микаэль Дарбинян Украина
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