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Начальник районного отдела полиции в Херсонской области пострадал при взрыве

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Начальник районного отдела полиции в Херсонской области получил травмы после срабатывания взрывного устройства под его автомобилем, сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета РФ по региону.

"Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина ... в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России "Новотроицкое" ГУ МВД России по Херсонской области", - сказано в телеграм-канале следственного управления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 - ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ.

"У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - добавили представители управления СК.

Полицейский выжил - с травмами он доставлен в медицинское учреждение, где получает необходимую помощь.

Херсонская область МВД РФ СКР
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