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Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, есть погибший

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Порода обрушилась на шахте "Восточная Денисовская" в Якутии, один человек погиб, сообщило МЧС РФ во вторник.

"На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое - эвакуировались сами, еще один - оказался под завалом", - говорится в сообщении.

Тело горнорабочего извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России.

В пресс-службе республиканского главка МЧС РФ сообщили, что порода обрушилась во время проведения проходческих работ.

Всего к аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, задействовано три единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России.

МЧС России Якутия Нерюнгринский район
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