Правление РСПП в среду обсудит с Новаком новый нацпроект по экономике

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В среду пройдет заседание правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщили "Интерфаксу" в РСПП. Ожидается, что в заседании примет участие вице-премьер Александр Новак.

Правление рассчитывает обсудить с ним, в частности, новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", знает представитель одной из близких к РСПП компаний.

Правление РСПП - коллегиальный руководящий орган, избираемый съездом (последний съезд прошел в апреле 2924 года) и осуществляющий общее руководство деятельностью РСПП. С масштабным введением санкций РСПП перестал раскрывать состав правления.

Нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" разрабатывается ведомствами под кураторством Минэкономразвития и должен включить в себя федеральные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда, росту инвестиционной активности, формированию низкоуглеродной экономики и развитию госсистемы статистики и прогнозирования.