Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили 1047 человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Феодосии с территорий, прилегающих к горящему с 7 октября нефтяному терминалу, эвакуировали 1047 человек, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - написал он в Telegram.

После медосмотра эвакуированных разместили в гостиницах и пансионатах города.

Пожар продолжают тушить.

Нефтебаза загорелась утром 7 октября, сообщалось, что никто не пострадал. В районе пожара перекрыты отдельные дороги. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня.