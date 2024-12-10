НАК сообщил о предотвращении в 2024 году в России 190 терактов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет сообщил о почти 190 терактах, предотвращенных в России в 2024 году.

"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц" (террористическая организация) и "Колумбайн" (террористическая организация) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе.

В 2024 году, по данным НАК, были нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тысячи боевиков и их пособников, пресечено около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысяч взрывных устройств.

"На общую сумму свыше 230 млн рублей заблокированы счета более 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований", - заявили в комитете.

Там добавили, что "в целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей своевременными действиями Роскомнадзора и правоохранительных органов из сети Интернет удалено свыше 120 тысяч материалов".