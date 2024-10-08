Поиск

В Россию запретили ввоз продуктов двух мясокомбинатов и молокозавода из Белоруссии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Белоруссии продукции двух мясокомбинатов и молокозавода, сообщает сайт ведомства.

Служба попросила Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза "изменить статус белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на "временно ограничено" в связи с повторным выявлением: 1. ООО "Велес-Мит", комплекс первичной переработки - листерии в говядине; 2. Унитарное производственное предприятие "Глубокский мясокомбинат" - азитромицина в готовых мясных изделиях; 3. Открытое акционерное общество "Лунинецкий молочный завод" - превышения КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - ИФ) в сухом молоке".

"Продукция предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября 2024 года включительно, принимается в обычном режиме", - добавил Россельхознадзор.

Россельхознадзор Минсельхоз Белоруссия Таможенный союз ООО "Велес-Мит" Лунинецкий молочный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приложения "Лаборатории Касперского" для Android стали недоступны в Google Play

Банк России увидел риски концентрации на рынке юаневых облигаций

Банк России увидел риски концентрации на рынке юаневых облигаций

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Депутат Хубезов покинет Госдуму и возглавит Минздрав Республики Алтай

Депутат Хубезов покинет Госдуму и возглавит Минздрав Республики Алтай

Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет по делу о рекордной взятке в биткоинах

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили 1047 человек

В Якутии ограничили работу шахты "Колмара" после обрушении породы

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });