В Россию запретили ввоз продуктов двух мясокомбинатов и молокозавода из Белоруссии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Белоруссии продукции двух мясокомбинатов и молокозавода, сообщает сайт ведомства.

Служба попросила Департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза "изменить статус белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на "временно ограничено" в связи с повторным выявлением: 1. ООО "Велес-Мит", комплекс первичной переработки - листерии в говядине; 2. Унитарное производственное предприятие "Глубокский мясокомбинат" - азитромицина в готовых мясных изделиях; 3. Открытое акционерное общество "Лунинецкий молочный завод" - превышения КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов - ИФ) в сухом молоке".

"Продукция предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября 2024 года включительно, принимается в обычном режиме", - добавил Россельхознадзор.