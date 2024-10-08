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В регионах Сибири и Приволжья к концу недели сильно похолодает

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В регионах западной Сибири и Приволжского федерального округа синоптики ожидают похолодание, по сравнению с началом недели температура в некоторых регионах к пятнице понизится на 15 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее сильное понижение температуры будет на юге западной Сибири. Там, в Омской, Томской, Новосибирской областях, от начала недели к концу температура понизится на 15 градусов. Сейчас в этих регионах температура на 5-8 градусов выше нормы. Вот 9 октября в Омской, Томской, Новосибирской областях до плюс 14 градусов, даже в Алтайском крае до 20 градусов. К выходным уже максимальная температура будет от ноля до плюс 2 градусов", - сказал он.

Ночные температуры уже с пятницы там будут отрицательными - минус 4 - минус 8 градусов.

Также понижение температуры с 9 октября произойдет в Приволжском федеральном округе. 11 октября произойдет резкое понижение температуры. Так, например, в Кировской области в пятницу прогнозируются "уверенное ночные морозы, минус 2- минус 7, днем всего-навсего плюс 1- плюс 6 градусов". Также понижение температуры будет и в теплых регионах Приволжья.

"Вот вчера в Самаре был максимум - плюс 24,4 градуса. Еще завтра в Самарской области плюс 15 - плюс 20, затем резкое понижение в четверг до плюс 9 - плюс 14, и в пятницу уже ночная температура около ноля - от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем плюс 5 - плюс 10. Очень резко понизится температура, на 10 градусов", - сказал Вильфанд.

В Башкортостане температура с плюс 14 - плюс 19 в среду к пятнице понизится до плюс 1 - плюс 6, в Татарстане с плюс 11 - плюс 16 градусов до плюс 2 - плюс 7 градусов.

Башкортостан Гидрометцентр Роман Вильфанд Татарстан Сибирь Алтайский край Самарская область
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