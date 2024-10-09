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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 9 октября повысилась на 6,6%. В то же время ставка пошлины на кукурузу, взлетевшая неделей ранее почти в 10 раз, снизилась на 3,2%.

Как сообщил Минсельхоз, пошлина на пшеницу составляет 1 тыс. 328,3 рубля за тонну против 1 тыс. 246 рублей неделей ранее. Пошлина на ячмень повысилась до 229,5 рубля со 190,8 рубля за тонну.

Пошлина на кукурузу снизилась до 2 тыс. 696,7 рубля с 2 тыс. 786,2 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $213,4 за тонну на пшеницу ($213,4 неделей ранее), $184 - на ячмень ($185), $222,3 - на кукурузу ($225).

Эти ставки будут действовать по 15 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

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