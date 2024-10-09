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Глава Минсельхоза расскажет сенаторам о сельском хозяйстве в современных условиях

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в среду выступит перед сенаторами на пленарном заседании Совета Федерации.

Министр расскажет о развитии сельского хозяйства в современных условиях.

Также сенаторам предстоит рассмотреть законы о предельных сроках пребывания на службе в Следственном комитете РФ и об установлении административной ответственности за использование технических устройств, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков. Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос о ратификации межправительственного соглашения об условиях строительства и функционирования международного образовательного центр для одаренных детей в Таджикистане.

В повестке дня верхней палаты Федерального собрания также стоит уточнение правовых норм, касающихся антимонопольного законодательства и сельского туризма.

"Час субъекта Российской Федерации" будет посвящен Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло расскажет о социально-экономическом положении и перспективах развития региона.

Минсельхоз Оксана Лут Сергей Меняйло
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