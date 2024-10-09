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Клишас будет представлять Совет Федерации в Конституционном суде

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас стал полномочным представителем верхней палаты парламента в Конституционном суде России.

Сенаторы проголосовали за это решение 9 октября.

"Статус Конституционного суда мы все с вами понимаем, и, конечно же, там должен быть статусный представитель от Совета Федерации, потому что там обсуждаются вопросы очень важные, непростые, часто сложные для страны", - сказала перед голосованием спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Андрей Клишас Валентина Матвиенко Совет Федерации Конституционный суд
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