Клишас будет представлять Совет Федерации в Конституционном суде

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас стал полномочным представителем верхней палаты парламента в Конституционном суде России.

Сенаторы проголосовали за это решение 9 октября.

"Статус Конституционного суда мы все с вами понимаем, и, конечно же, там должен быть статусный представитель от Совета Федерации, потому что там обсуждаются вопросы очень важные, непростые, часто сложные для страны", - сказала перед голосованием спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.