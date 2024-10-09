Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

Пока за это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Закон ужесточает ответственность за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, говорится в пояснительной записке к документу.

За повторное нарушение предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.